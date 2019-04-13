Fatih Erbakan'dan Saadet'in binasını neden tahliye ettirdin sorusuna videolu cevap
Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Merkezi'ne haciz memurlarını yollatan Fatih Erbakan, gelen eleştirilere bir kez daha çok sert bir dille yanıt verdi.
Saadet Partisi yönetimi ile Fatih Erbakan arasındaki gerginlik durulmuyor. Fatih Erbakan, tahliye konusuna gelen eleştirilere bu kez yayınladığı video ile yanıt verdi.
Yönetimin yanlışlarını sıraladı
Erbakan, Saadet Partisi yönetiminin yaptığı yanlışları tek tek sıraladı. Temel Karamollaoğlu'nun "İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz." sözlerini hatırlatan Erbakan, Saadet Partisi milletvekilinin, "Kürdistan'ı tanıyacağız." sözünü ve FETÖ'cülerle girilen ilişkileri anlattı.
Neden mi tahliye?
Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Milli Görüş prensiplerini o binaya getireceğiz inşallah. Bu tahliye bunun için gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmış ve bina haciz memurları eşliğinde boşaltılmıştı.