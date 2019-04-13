HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Fatih Erbakan'dan Saadet'in binasını neden tahliye ettirdin sorusuna videolu cevap

Fatih Erbakan'dan Saadet'in binasını neden tahliye ettirdin sorusuna videolu cevap

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Merkezi'ne haciz memurlarını yollatan Fatih Erbakan, gelen eleştirilere bir kez daha çok sert bir dille yanıt verdi.

Saadet Partisi yönetimi ile Fatih Erbakan arasındaki gerginlik durulmuyor. Fatih Erbakan, tahliye konusuna gelen eleştirilere bu kez yayınladığı video ile yanıt verdi.

Yönetimin yanlışlarını sıraladı

Erbakan, Saadet Partisi yönetiminin yaptığı yanlışları tek tek sıraladı. Temel Karamollaoğlu'nun "İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz." sözlerini hatırlatan Erbakan, Saadet Partisi milletvekilinin, "Kürdistan'ı tanıyacağız." sözünü ve FETÖ'cülerle girilen ilişkileri anlattı.

Neden mi tahliye?

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Milli Görüş prensiplerini o binaya getireceğiz inşallah. Bu tahliye bunun için gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmış ve bina haciz memurları eşliğinde boşaltılmıştı.

İlgili Haberler
Fatih Erbakan'ın avukatı konuştu Saadet Partisi'nin avukatı Fatih Erbakan'ı topa tuttu: Faiziyle ödedik
SON DAKİKA HABERLERİ
Pepe'ye sürpriz talip
Pepe'ye sürpriz talip
HaberTürk yazarı ezber bozdu ve AK Parti'ye seslendi: Fırsat kaçmak üzere
HaberTürk yazarı ezber bozdu ve AK Parti'ye seslendi: Fırsat kaçmak üzere
Shinji Kagawa’ya sürpriz talip
Shinji Kagawa’ya sürpriz talip
Mersin'de çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu
Mersin'de çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Deniz Zeyrek paylaştı! İşte AK Parti kurucusunun "Bu yüzden kaybettik" dediği fotoğraf
Deniz Zeyrek paylaştı! İşte AK Parti kurucusunun "Bu yüzden kaybettik" dediği fotoğraf
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 389. randevu
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 389. randevu
İngiltere’deki Türk derneklerinden saldırıya ortak tepki
İngiltere’deki Türk derneklerinden saldırıya ortak tepki
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Boğaz'dan geçen Yunanistan gemisinde dikkat çeken detay
Boğaz'dan geçen Yunanistan gemisinde dikkat çeken detay
Mesut Özil görme engelli hayranıyla bir araya geldi
Mesut Özil görme engelli hayranıyla bir araya geldi
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
İzmir'deki FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İzmir'deki FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Avlu 38. bölüm fragmanı
Avlu 38. bölüm fragmanı
Yorumlar 1 yorum