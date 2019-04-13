Pepe'ye sürpriz talip

Beşiktaş'tan sözleşmesini feshederek Porto'ya geri dönen Pepe'ye sürpriz bir talip çıktı.

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta oynayan ve devre arasında Portekiz ekibi Porto'ya geri dönen Pepe'ye sürpriz bir talip çıktı.



Alman basınından Westdeutsche Allgemeine Zeitung sitesinin haberine göre Schalke 04, Pepe'nin transferiyle yakından ilgileniyor. 2021 yılına kadar FC Porto ile sözleşmesi bulunan Pepe için Schalke 04'ün bonservis ödemesi yapması gerektiğine vurgu yapılırken, istenen bedele göre harekete geçileceği ifade edildi.

Naldo'nun boşluğu doldurulacak

Naldo'nun Monaco'ya satışı nedeniyle stoper poziyonunda sorunlar yaşayan Schalke 04'ün bu boşluğu Pepe ile dolduracağı öne sürüldü.