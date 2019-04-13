Kendini 'Futbolcuyum' diye tanıttı işin aslı başka çıktı

''GÖÇMEN OLARAK GELMİŞ'': Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, futbolcu olduğunu iddia eden kişinin kendileri ile bir bağı olmadığını belirterek, "Bu genç arkadaşımızın bizimle alakası yoktur. Göçmen olarak Sinop’a gelmiş ve top oynayacağını ifade etmiş. Bu olayla benim yönetimimde olmadı. Benden önceki yönetimde olmuş. İdmana çıkarmışlar. Topla alakası yokmuş ve göndermişler. İnşaatlarda çalışmaya gelmiş" diye konuştu.