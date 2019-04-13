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HaberTürk yazarı ezber bozdu ve AK Parti'ye seslendi: Fırsat kaçmak üzere

HaberTürk yazarı ezber bozdu ve AK Parti'ye seslendi: Fırsat kaçmak üzere

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, yeni yazısında "AK Partili kardeşlerim" diye seslenip "tehlike uyarısı" yaptı. Turgut, "Fırsat kaçmak üzere" diyerek, "Bu demokrasimize inancın geri dönüşü olmayacak şekilde bitmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Turgut, "AK Partili kardeşlerimin oluşmakta olan tehlikeye dikkatini çekmek zorundayım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bugün potansiyel tehlikesi büyük olan bir kolektif duygunun maalesef oluşmaya başladığını görmeleri gerek" ifadesini kullandı.

"Kurulma aşamasında vermiş olduğum yazı desteği"

Turgut, "Allah'tan internet var ve iyi ki dijitalde unutulma hakkı diye bir şey bulunmuyor. Böylece hiç birimiz artık entelektüel geçmişimizi inkar etme hakkına sahip değiliz. AK Parti'ye henüz kurulma aşamasında vermiş olduğum yazı desteği ile başlayan zihinsel süreç bugünlere kadar sürdü" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyeti kurtaran parti de olduğunu yazdım bir defasında"

"Bu partiyi Türk demokrasisi açısından daima çok önemli gördüm, hala daha görüyorum" diyen Turgut, "Hatta sert laiklik döneminin uygulamaları nedeniyle çökme aşamasına gelmiş olan cumhuriyeti kurtaran parti de olduğunu yazdım bir defasında" hatırlatması yaptı.

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