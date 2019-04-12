Can Bartu'nun eşleri ve çocukları kimdir? İkinci karısı 34 yaş küçük
Fenerbahçe’de oynadığı futbolla efsaneleşen ve Sinyor lakabını alan Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu, bugüne kadar iki evlilik yaptı. Can Bartu'nun ikinci eşiyle arasında 34 yaş fark vardı. İşte Can Bartu ile ilgili bilinmeyenler...
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Can Bartu 83 yaşında yaşama veda etti. 1936 yılında İstanbul'da doğan Can Bartu, spor hayatına basketbolcu olarak başlamıştı. Daha sonra futbola yönelen Can Bartu, efsaneleşen bir kariyere sahip oldu.
Cenazesi yarın Marmara İlahiyat Fakültesi'nden kaldırılacak olan Can Bartu, Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Can Bartu 83 yıllık ömrüne bir çok başarı ve 2 evlilik sığdırdı.
CAN BARTU'NUN İLK EŞİ
1961 yılında ilk evliliğini Oya Hanım ile yapan Can Bartu'nun bu evlilikten Zeynep adında bir kızı var. Can Bartu'nun Oya Bartu ile olan evliliği 15 yıl sürdü.
Yıllar önce Can Bartu ve eski eşi Oya Bartu, Hilton otelinden çıkarken böyle görüntülenmişti. Ünlü futbolcu 1976 yılında karısından boşandı.