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10 erkek tarafından tecavüze uğradım arkadaşlarım çevremde güldü

10 erkek tarafından tecavüze uğradım arkadaşlarım çevremde güldü

Arjantin'de 17 yaşında bir genç kızın başına gelenler dehşete düşürdü. Zira genç kendinden geçmişken ev sahibi dahil katıldığı partide 10 erkeğin tecavüzüne uğradığını söyledi. Genç kızın verdiği detaylar ise korkunç.

İşin acı yanı ise grup tecavüz sırasında genç kızın arkadaşlarının kahkahalar içinde olup biten iğrençliği izlemesi.

İsmini açıklamayan tecavüz kurbanı arkadaşlarının düzenlediği bir ev partisine katıldı. Bu partide genç kız toplu tecavüze uğradığını öne sürdü ve diğer genç kızların başına benzer bir şey gelmesini engellemek amacıyla internete bir video yükledi.

Videoda genç kız, tecavüzün ardından 'arkadaşım dediğim kişiler beni çıplak yatakta gördüler ve kahkahalar içinde oradan uzaklaştılar' dedi..

"Bana tecavüz etmeye devam ettiler, diğer erkekler de odaya tek tek giriyordu" diyen kız polise suç duyurusunda bulundu. Polis genç kıza uyuşturucu verildiği için bilincini kaybettiğini söyledi.

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