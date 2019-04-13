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Maltepe sayımı durdurulmuştu! İşte son durum

Maltepe sayımı durdurulmuştu! İşte son durum

Durdurulan Maltepe sayımı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sabah saatlerinde yeniden başladı.

Planlanandan bir sat geç başlayan sayım için heyetler isimleri okunarak kültür merkezine tek tek alındı.

1089 sandığın bulunduğu Maltepe’de bunların 530’ü sayıldı. Geriye kalan 599 sandığın sayımının bugün bitmesi bekleniyor.

Bugün bitebilir

Sayım için 22 masa kurulacağını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürel, "Şuan 482 civarı sandık kaldı sayım işlemi tamamlanmayan. Bugün bitmeceğini düşünüyorum” dedi.

CHP 30’a yükseltilmesini istemişti

İki kurulla başlayan sayım işlemi daha sonra 12’ye çıkarılmıştı. CHP, işlemlerin daha hızlı sürmesi için bu sayının 30’a yükseltilmesini talep etmişti.

Sayım çalışmaları durdurulmuştu

YSK, bu talebi kabul etmiş, ancak bunun ardından partililer arasında tartışma yaşanmıştı. Saat 20:40 civarında Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AK Partili'liler sayım alanına topluca girmiş ve sayım çalışmaları durdurulmuştu.

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