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Can Bartu'nun kızından veda törenine damga vuran sözler

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden ''Sinyor'' lakaplı Can Bartu için Ülker Stadyumu'nda tören düzenlendi. Can Bartu'nun kızı Gülfer'le Volkan Demirel'in sözleri törene damga vurdu.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü de Can Bartu için bugün saat 10.30'da statta tüm taraftarlara ve halka açık bir tören düzenledi. Ülker Stadı'nda düzenlenen törene Can Bartu'nun kızı Gülfer'in sözleri damga vurdu.

''Derbide; Mehmetçik Basri, Lefter gibi layık olun bu taraftara''
Törende Can Bartu'nun kızı Gülfer bir konuşma yaptı. Gülfer; "Can Bartu'yu anlatmaya burada yetmez. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de bir gün öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak. Yarın oynanacak derbide; Mehmetçik Basri, Lefter gibi layık olun bu taraftara." (Fenerbahçeli futbolculara dönerek." sözleriyle
babasına veda etti.

Gözleri doldu ağlamaklı oldu
Can Bartu'nın kızı Gülfer'in yaptığı konuşma statta bulunan taraftarlardan tarafından büyük bir alkış aldı. Can Bartu'nın kızı Gülfer, konuştuğu esnada gözleri doldu ağlamaklı oldu.



''Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız''
Can Bartu'ya veda konuşması yapmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, ''Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız.'' dedi.

İşte Can Bartu'ya veda töreninden kareler...




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