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Mersin'de çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

Mersin'de çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

MERSİN'de refüje çarpmasının ardından kendisine yardıma gelen bir sürücünün hafif ticari aracını çalarak kaçtığı ileri sürülen şüphelinin, karayolları ekiplerince otoyolda cesedine rastlandı. Emniyet şeridine park halinde bulunan çalıntı aracın sağ ön camının kırıldığı, yerde de bir el fenerinin olduğu görüldü.

İddiaya göre, Hüseyin M, Tarsus ilçesinde 33 APH 11 plakalı otomobiliyle refüje çarparak kaza yapan sürücü Murat T'ye yardım etmek amacıyla aracını durdurdu.

Yanına gelip durumunu soran sürücüyü oyalayan Murat T, Hüseyin M'nin 38 RS 799 plakalı hafif ticari aracına binerek kaçtı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri, çalıntı aracı bulmak için çalışma başlattı.

Adana'da sabah saatlerinde yol kontrolü yapan karayolları ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde, yerde birinin hareketsiz yattığını fark etti. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, yol ortasında hareketsiz yatan Murat T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, Hüseyin M'nin aracını ise yaklaşık 100 metre ileride emniyet şeridinde park halinde buldu.

Yapılan incelemede, aracın sağ ön camının kırıldığı, yerde de bir el fenerinin olduğu görüldü. 

Murat T'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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