HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Kadıköy'deki dev derbinin dudak uçuklatan değeri

Kadıköy'deki dev derbinin dudak uçuklatan değeri

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 197 milyon TL. 

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılılar önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılılar; kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 93 milyon 500 bin Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 90 milyon 100 bin Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 197 milyon. 

Sahanın en değerlisi Victor Moses olacak

Fenerbahçe’nin devre arasında İngiliz ekibi Chelsea’den kadrosuna kattığı Victor Moses, 14 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Moses, derbide oynaması durumunda sahanın da en değerli futbolcusu olacak. Sarı-lacivertlilerde Moses’ı 10 milyon Euro ile Islam Slimani takip ediyor.

Galatasaray'da en değerli Ndiaye

Galatasaray’da ise en değerli isim 12 milyon Euro piyasa değeri olan Badou Ndiaye. Ndiaye’yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru ve Kostas Mitroglou takip ediyor. Ligde gol krallığında zirvede yer alan sarı-kırmızılıların Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin piyasa değer ise 8 milyon Euro. 

Kalecilere bakıldığı zaman Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın değeri 5 milyon Euro olurken, bu sezon Fenerbahçe'nin kalesini ligde 16 maç ile en fazla koruyan isim olan Harun Tekin’in ise güncel piyasa değeri 2 milyon 250 bin Euro. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Sudan'da halk yeniden sokaklara döküldü!
Sudan'da halk yeniden sokaklara döküldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Ekrem İmamoğlu'nun Can Bartu'ya veda töreninde gözleri doldu
Ekrem İmamoğlu'nun Can Bartu'ya veda töreninde gözleri doldu
Fatih Altaylı anısını anlatıp bombayı patlattı: Anamı ağlatan yazı
Fatih Altaylı anısını anlatıp bombayı patlattı: Anamı ağlatan yazı
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nu uyardı Derbiye gitme kendi ayağına sıkarsın
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nu uyardı Derbiye gitme kendi ayağına sıkarsın
Mersin'de çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu
Mersin'de çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor geçen sezonu mumla arıyor
Bursaspor geçen sezonu mumla arıyor
Kaplan'dan bomba etkisi yaratan "Erdoğan ve AK Parti" kulisi!
Kaplan'dan bomba etkisi yaratan "Erdoğan ve AK Parti" kulisi!
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
4 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak
4 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak
Maltepe sayımı durdurulmuştu! İşte son durum
Maltepe sayımı durdurulmuştu! İşte son durum
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
Can Bartu'nun kızından veda törenine damga vuran sözler
Can Bartu'nun kızından veda törenine damga vuran sözler
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Yorumlar