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Sudan'da halk yeniden sokaklara döküldü!

Sudan'da halk yeniden sokaklara döküldü!

SUDAN'da Savunma Bakanı Awad İbn Auf'un darbe sonrası kurulan askeri geçiş konseyinin başkanlığından istifa etmesi binlerce protestocu tarafından sokaklarda kutladı.

Darbenin ardından askere karşı "sivil yönetim" ve "demokrasi" talebiyle protestolara devam edeneylemciler Auf'un görevi bırakmasına rağmen askeri idare ile sokağa çıkma yasağına karşı protestolarına devam edecek.

Askeri geçiş konseyinin "Diyaloğa açığız" açıklamaları

The Guardian gazetesi Auf'un istifasının askeri geçiş konseyinin "diyaloğa açığız" açıklamaları konusunda ciddi olduklarını gösterdiğini belirtti. Auf'un istifasının protestocular tarafından iyi karşılandığı ama bunun reform talep eden demokrasi yanlısı eylemciler için yeterli olmayacağı belirtildi.

İstifa ettiğini açıkladı

Birçok protestocu geçiş konseyinin başına devrik lider Ömer el Beşir'in kabinesinde görev almış ve başkan yardımcılığını yapmış Auf'un geçmesinden memnuniyetsizdi. Auf, Beşir'in tutuklanmasından bir gün sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı ve göreve daha az tartışmalı bir isim olan Orgeneral Kemal Abdulmaruf'u atadı.

Konsey ayrıca devrik lider Beşir'in uluslararası mahkemede değil, Sudan'da yargılanacağını açıkladı.

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