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Bursaspor geçen sezonu mumla arıyor

Demirören Haber Ajansı
Bursaspor geçen sezonu mumla arıyor

Süper Lig'de 28 haftada 28 puanda kalan Bursaspor, küme düşme korkusu yaşadığı son 2 sezonunu mumla arıyor. Yeşil beyazlılar, bu sezonki performansıyla son 2 sezonunun gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, Trabzonspor’a da sahasında 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü. Ligdeki son 8 maçında 6’ncı yenilgisini alan yeşil beyazlılar, kötü gidişatını önleyemezken, aynı zamanda üst üste üçüncü karşılaşmasında da puan alamadı. Geride kalan 28 haftada sadece 5 kez kazanabilen ve lig sonuncusu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan sonra ligin en az galibiyet alan takımı olan Bursaspor, bu gösterdiği performans ile de geçen sezonları mumla arattı.

Son iki sezonun gerisinde kaldı
Ligde geride kalan 28 haftada 28 puan toplayabilen yeşil beyazlılar, küme düşme korkusunu hissettiği son 2 sezonun oldukça gerisinde kaldı. Bursaspor geçtiğimiz sezon 28’inci hafta sonrasında 33 puan toplarken, 13’üncü sırada yer alıyordu. Sonrasında 6 puan daha toplayan yeşil beyazlılar, puan cetvelindeki yerini koruyarak sezonu bitirdi. 2016/2017 sezonunda ise 28 hafta sonunda 35 puan toplayan Bursaspor, sezonun son maçında Trabzonspor’u deplasmanda yenerek 38 puana ulaşmış ve son anda ligde kalmayı başarmıştı.

Zorlu maçlar bekliyor
Bursaspor’u bundan sonraki süreçte ise zorlu maçlar bekliyor. Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan yeşil beyazlılar, daha sonra kümede kalma savaşı veren bir başka ekip Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak. Ardından ligin son sırasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak Bursaspor, peşi sıra Antalyaspor ile de deplasmanda karşılaşacak. Kümede kalmak için yarıştığı bir başka takım olan Göztepe’yi sezon bitiminden önceki hafta ağırlayacak yeşil beyazlılar, sonraki hafta sezonu ise Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kapayacak.

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