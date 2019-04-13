Adalet eski Bakanı Türk'ten tartışma çıkaracak "İstanbul seçimi" çıkışı!

Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, seçim yenileme tartışmalarına ilişkin, "İptal durumunda İstanbul'un 39 ilçesinde seçimin yenilenmesi gerekir" açıklaması yaptı.

Eski Adalet Bakanı Türk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ihtimaliyle ilgili olarak "Bu seçimde herkes oy pusulalarını tek zarfa koyup sandığa attı. İptal durumunda da tüm seçimin yenilenmesi gerekir" diye konuştu.

"Tüm seçimin yenilenmesi gerekir"

Sözcü'den Emin Özgönül'e konuşan Türk, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Seçimi iptal edince Büyükşehir'e atılan oyları geçersiz, ilçelere atılan oyları geçerli sayamazsınız. Bu seçimde herkes oy pusulalarını tek zarfa koyup sandığa attı. İptal durumunda da tüm seçimin yenilenmesi gerekir. Kanunda da ‘Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi büyükşehir belediye sınırlarından oluşur' diyor. Bu hükme göre İstanbul'da seçimin iptali, hem büyükşehir belediye başkanının hem 39 ilçe başkanının hem de tüm belediye meclis üyeleri ile muhtarların da yeniden seçimini kapsar.”

"YSK baskı altına alındı"

Hikmet Sami Türk, seçimin iptali durumunda siyasi partilerin zorunlu sebepler hariç, aynı adaylarla seçime girmek durumunda olduğunu belirtti. Seçimin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'nun baskı altına alındığını savunan Türk şunları söyledi:

Seçimin iptali olursa seçmenin oyuna ve milli iradeye saygısızlık olur. 7 Haziran seçimlerinde de aynısı oldu. AKP, TBMM'de çoğunluğu kaybetti. Anayasa'ya göre 45 gün içinde hükümet kurulamazsa yeniden seçim hükmü vardı. İktidar 45 günü doldurup yeniden seçim kararı alındı. 1 Kasım seçimlerinde ise AKP, TBMM'de çoğunluğu yakaladı. Şimdi İstanbul'da da aynısı yapılmak isteniyor, seçimi iptal ettirip 2. seçimde kazanmayı hedefliyorlar.