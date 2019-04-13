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Eski hostes dehşet saçmıştı! Akıbeti belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Eski hostes dehşet saçmıştı! Akıbeti belli oldu

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, tartıştığı annesi Emine Baş'ı (60) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan eski hostes Yeşim Baş (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi. Daha önce hosteslik yapan, ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı belirtilen Yeşim Baş, evde annesi Emine Baş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce Yeşim Baş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini karnının 3 bıçak darbesiyle yaraladı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gürültüyü duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Emine Baş, gelen ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emine Baş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Tutuklandı
Olayın ardından gözaltına alınan Yeşim Baş ise emniyetteki sorgusunda konuşmadı. Dün akşam adliyeye sevk edilen Yeşim Baş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeşim Baş.'ın daha önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

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