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Tartımalı Başkan Tanju Özcan, "Pazartesi'ye istiyorum" deyip talimatı verdi!

Tartımalı Başkan Tanju Özcan, "Pazartesi'ye istiyorum" deyip talimatı verdi!

Tartışmaların odağındaki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye tabelasına "T.C." ibaresinin eklenmesi talimatı verdi.

Hatırlanacağı gibi Özcan'ın seçildikten hemen sonra yaptığı "Belediye artık Suriyelilere ödenek vermeyecek" çıkışı büyük tartışma yaratmıştı.

Bolu Belediye Meclisi Nisan ayı 2'inci birleşimi, Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, 2013 yılından itibaren bankalardan başlayarak tüm resmi kurumlardan "T.C." ibaresinin kaldırıldığını belirterek, "Vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmasını, yani T.C. ibaresini tekrar şanlı Bolu Belediyemiz'de yer almasını talep ediyorum" dedi.

"T.C. ibaresini Pazartesi gününe kadar istiyorum"

CHP'li Karagöz'ün teklifi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, "Benim de talimatımdır. Meclis kararı alınmayacak bir konu zaten. Belediyenin önüne 'T.C.' ibaresini Pazartesi gününe kadar istiyorum" diyerek ilgili müdürlükten Pazartesi gününe kadar belediye binasında tabelalara "T.C." ibaresi eklenmesi talimatı verdi.

Başkan Özcan'ın talimatı gereği, Pazartesi gününe kadar belediye tabelasına "T.C." ibaresi eklenecek.
"Suriyelilere ödenek yok ayrılmayacak" demişti

Hatırlanacağı gibi Özcan'ın seçildikten hemen sonra "Bolu'daki Suriyelilere artık belediyeden ödenek ayrılmayacak ifadesi büyük tartışma yaratmıştı.

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