Fahrettin Altun'dan Al Jazeera'de çok çarpıcı mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Al Jazeera'de yazdığı yazıda "Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Al Jazeera için “Yerel seçimlerin sonrasında Türkiye’yi ne bekliyor?” başlıklı yazıda yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Kafa kafaya bir yarışa sahne oldu"

Altun, "Normal koşullarda Türkiye’de yapılan yerel seçimler, uluslararası medyada gündem olmazdı. Ancak bu yıl gerçekleştirilen 31 Mart seçimleri yurtiçinde ve yurtdışında oldukça dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin en büyük şehri ve ekonominin başkenti olan İstanbul, sonucu henüz itirazlara konu olan kafa kafaya bir yarışa sahne oldu"

“Türk demokrasisi ölmüştür” iddiaları

Başkan Altun, "Nihai sonuçtan bağımsız olarak, yapılan seçimler, bazı Batılı medya kuruluşları ve uzmanlar tarafından ortaya atılan 'Türk demokrasisi ölmüştür' konulu popüler ancak mesnetsiz iddiaların yanlışlığını ortaya koydu. Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir şüphe yoktur" diye konuştu.

"Muhalefet ise Ankara gibi bazı yerlerde ilerleme kaydetmiştir"

"AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı, ülke genelinde yüzde 53’lük oy oranına ulaşarak popülerliğini korumuştur" diyen Altun, "Muhalefet ise Ankara gibi bazı yerlerde ilerleme kaydetmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mücadelesi, hâlâ tartışmalı olmakla birlikte bağımsız bir hukuki organ olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından kanunlarımıza uygun biçimde ve şeffaflıkla değerlendirilecektir" açıklaması yaptı.

"İlk kez 4.5 yıl boyunca seçim olmayacak"

Altun, şöyle yazdı: Türkiye, Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte uzun yıllardır ilk kez 4.5 yıl boyunca seçim olmayan bir döneme girdi. 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı’nın gündeminde ekonomi, Suriye krizi ve milli savunma kabiliyetlerimiz olmak üzere üç ana başlık olacaktır.

Yeni reform paketi

"Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, hükümetin yapısal dönüşüm planını açıklamıştır" diyen Altun şöyle devam etti: Bu planda ülkemizin serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi, vergi reformunun gerçekleştirilmesi ve daha adil bir paylaşımın sağlanması mesajları ön plana çıkmıştır.

Ülkemizin mali disipline bağlılığını yeniden teyit eden Albayrak, kısa vadeli sorunların çözümü için kamu bankalarına yaklaşık 4.92 milyar dolarlık destek sağlama ve özel bankaların sermaye seviyelerini artırmalarına yardım etme sözünü vermiştir. Uzun vadede ise hükümetin gelir seviyesine bağlı yeni bir bireysel emeklilik sistemi kurma düşüncesi paylaşılmıştır. Gıda fiyatları enflasyonuyla mücadele planı ise önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşılacaktır.

"S-400 almak için bir anlaşma imzaladık"

NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ülkemiz, Suriye iç savaşının etkisiyle hava savunmasını güçlendirme ihtiyacı duymuştur. Yıllar boyunca en ileri teknolojiyi en uygun koşullarda temin etmenin yollarını aradıktan sonra Rusya Federasyonu’ndan S-400 füze savunma sistemini almak için bir anlaşma imzaladık.