HABER /  YEREL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Çarptığı kadın ağır yaralandı sürücü otomobili için gözyaşı döktü

Çarptığı kadın ağır yaralandı sürücü otomobili için gözyaşı döktü

AKSARAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ateş'e (45) otomobiliyle çarpan Menşure Nur Yıldırım (23), "Arabamı ne hale getirdi kadın" diyerek gözyaşı döktü. Hastaneye kaldırılan Ateş'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde otogar karşısında meydana geldi. Menşure Nur Yıldırım yönetimindeki 51 AHH 718 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ateş'e çarptı.

Kazada, Ateş ağır yaralandı. Ayşe Ateş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hasar oluşan otomobilin sürücüsü Menşure Nur Yıldırım ise kazanın ardından "Arabamı ne hale getirdi kadın" diyerek gözyaşı döktü. Yıldırım kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa ederken Zeybekçi'ye dokundurdu
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa ederken Zeybekçi'ye dokundurdu
Korkunç infaz! Bir kadın ve erkek başlarından vurulmuş halde bulundu
Korkunç infaz! Bir kadın ve erkek başlarından vurulmuş halde bulundu
AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas'tan çarpıcı "Türkiye seçimi" çıkışı: Fırsat olarak görebiliriz
AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas'tan çarpıcı "Türkiye seçimi" çıkışı: Fırsat olarak görebiliriz
Hayati Yazıcı'nın acı günü Erdoğan tabuta omuz verdi
Hayati Yazıcı'nın acı günü Erdoğan tabuta omuz verdi
Fenerbahçe'de Yanal kadroyu şekillendirdi
Fenerbahçe'de Yanal kadroyu şekillendirdi
Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta Adriano şoku!
Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta Adriano şoku!
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te bahar şenliği başladı
Gaziantep'te bahar şenliği başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Belediyesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Belediyesini ziyaret etti
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Tartımalı Başkan Tanju Özcan, "Pazartesi'ye istiyorum" deyip talimatı verdi!
Tartımalı Başkan Tanju Özcan, "Pazartesi'ye istiyorum" deyip talimatı verdi!
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğunu devretti İşte açıklamaları
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğunu devretti İşte açıklamaları
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Eski hostes dehşet saçmıştı! Akıbeti belli oldu
Eski hostes dehşet saçmıştı! Akıbeti belli oldu
Bekçilik sınav yerleri sorgulama TC bekçi sınav giriş yeri sorgulama
Bekçilik sınav yerleri sorgulama TC bekçi sınav giriş yeri sorgulama
Yorumlar 1 yorum