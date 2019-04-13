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AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas'tan çarpıcı "Türkiye seçimi" çıkışı: Fırsat olarak görebiliriz

AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas'tan çarpıcı "Türkiye seçimi" çıkışı: Fırsat olarak görebiliriz

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz" açıklaması!

Schinas, üyelik sürecinin askıya alınması için tüm üye ülkelerin oybirliğinin gerektiğine dikkati çekerek, halihazırda bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

"AB'nin kapısı türkiye'ye açıktır"

Schinas, "Türkiye-AB ilişkileri açısından menteşeleri reform, hukukun üstünlüğü, demokrasi olarak tanımlamak mümkün." diyen Schinas, bu alanda ilerlemeler kaydedildiği müddetçe AB'nin kapısının Türkiye'ye açık kalacağını belirtti.

"Bunu bir fırsat olarak görebiliriz"

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmesinde Schinas, "Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz." vurgusunu yaptı.

Seçim süreçlerinin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada siyasi gündemi olumsuz etkileyebildiğine işaret eden Schinas, Türkiye ve AB'nin özellikle "olumlu gündem" maddeleri üzerinde çalışmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Ekonomik reform programı da olumlu bir adım"

Schinas, Türkiye ve AB'nin terörle mücadele, göç, bilgi paylaşımı, ticaret, ulaşım ve enerji gibi konularda aktif bir iş birliği yürüttüğünü ve bu alanlarda çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Yakın zamanda açıklanan ekonomik reform programı da olumlu bir adım." açıklamasını yaptı.

"Ateşi canlı tutuyoruz"

Bulgaristan'ın Varna kentinde geçen yıl Türkiye-AB Liderler Zirvesi'nin düzenlendiğini, geçen ay da AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin gerçekleştiğini ve tematik diyaloğun sürdüğünü kaydeden Schinas, Üst Düzey Enerji Diyaloğu toplantısı için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

"Türkiye-AB ilişkilerinde ateşi canlı tutuyoruz." ifadesini kullananan Schinas, AB Konseyi dönem başkanlığını Finlandiya'nın üstleneceğini anımsatarak, olası bir liderler zirvesine bu dönemde karar verilebileceğine işaret etti.

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