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Korkunç infaz! Bir kadın ve erkek başlarından vurulmuş halde bulundu

Korkunç infaz! Bir kadın ve erkek başlarından vurulmuş halde bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Dilek Balta ve Çetin Engin kadına ait evde tabancayla başlarından vurularak ölmüş halde bulundu.

Emlak bürosunda çalışan Dilek Balta'dan haber alamayan yakınları, kadının yalnız yaşadığı Şeyhsinan Mahallesi Güzel Sokak Şerifoğlu Apartmanı'ndaki evine gitti.

Kapıyı kırararak içeri girdiler

Uzun süre zilini çaldıkları kapı açılmadı. Bunun üzerine yakınları, kapıyı kırararak içeri girdi. Ancak evin oturma odasında Dilek Balta ile Çetin Engin'in cansız bedenlerini buldu. Eve gelen polis, Balta ve Çetin'in tabancayla başlarından vurularak, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilek Balta ve Engin Çetin'in cansız bedenleri, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Engin Çetin'in hurda kumaş işiyle uğraştığı öğrenildi. Çorlu Polisi, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

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