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Papağan Bahtiyarı işkenceyle öldürmüştü! Murat Özdemir'in cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı
Papağan Bahtiyarı işkenceyle öldürmüştü! Murat Özdemir'in cezası belli oldu

Papağan Bahtiyar'ı işkence ederek öldüren Master Chef Murat Özdemir "Mala zarar vermekten" para cezası verildi.

HAYKURDER Genel Başkanı Erman Paçalı, karara tepki göstererek, "Papağanın katili Murat Özdemir değil, hukuk düzenidir" diye konuştu.

Sadece para cezası

Papağan Bahtiyar’a işkence ederek ölümüne sebep olan Murat Özdemir’e sadece para cezası verildi.

Adli yönden işlem yapılamadı

Savcılık kararında, Özdemir hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası verildiği ve adli yönden işlem yapılamayacağı belirtildi.

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