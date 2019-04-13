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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan önemli "İstanbul seçimi" açıklaması!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan önemli "İstanbul seçimi" açıklaması!

İstanbul'daki seçim itirazlarına ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'da seçimin galibi İmamoğlu'dur" açıklaması yaptı.

İstanbul'daki seçim itirazlarına ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millete verdiğiniz sözleri tutmaya başlayın. İstanbul'da seçimin galibi İmamoğlu'dur. İmamoğlu'na mazbatası bir an önce verilmelidir" deyip "Ekonomik sorunların çözümüne artık kafa yorun" açıklaması yaptı.

"Milletle kavga etmeyi bıraksınlar"

Faik Öztrak, "Millete musallat olup daha fazla huzursuz etmeyin. Milletle kavga etmeyi bıraksınlar, milletin gönlünün yeniden nasıl kazanırız diye düşünsünler. Milletimiz aş ve iş gibi çok büyük dertlerle uğraşıyor. Bugün faiz yüzde 22'yi geçti" diye konuştu.

"Artık ekonomik meselelere kafa yorun"

Öztrak, "Tamamlanmış, bitmiş İstanbul seçimini artık daha fazla kaşımayın. Mutfakta tenceler boş, millet borç yükünden inim inim inliyor. Milletin vaktini daha fazla çalmayın. Artık ekonomik meselelere kafa yorun. Türkiye'de krizin yükünü vatandaşın omzuna bırakan sunumu şimdi yurt dışında yapıyormuş" ifadelerini kullandı.

"Çalışanların kıdem tazminatını fona aktaracağız"

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: Çalışanların kıdem tazminatını fona aktaracağız. Bu bir program değil. Öngördüğünüz şey kendi çıkardığınız krizin yükünü vatandaşın omzuna yüklemektir. Yabancılar damadı da damadın sunumunu da beğenmemiştir. Seçimle gelip seçimle gitmeyen bir hükümete paralarını emanet ekmek istemezler

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