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CHP'li Birol Arslan'ın ilk işi belediyenin yatını satışa çıkarmak oldu!

CHP'li Birol Arslan'ın ilk işi belediyenin yatını satışa çıkarmak oldu!

Kepez Belediye Başkanı seçilen CHP'li Birol Arslan'ın mazbatasını aldıktan sonra ilk işi belediyeye ait gezi yatını satışa çıkarmak oldu.

Yeni dönem çalışmalarına başlayan Arslan, belediyenin her noktasında tasarruf tedbirleri almaya başladıklarını söyledi.

"Makam şoförü kullanmıyorum"

Başkan Arslan, "Bu tasarruf tedbirlerine ilk önce benim başlamam gerekiyordu. Seçildiğim günden itibaren hiç bir şekilde makam aracına binmedim. Bundan sonra da çok resmi programlar ve çok elzem durumlar haricinde resmi olarak makam aracına binmeyeceğim. Makam şoförü kullanmıyorum. Bu belki de Kepez Belediyesi bütçeleri içinde çok küçük bir nokta olabilir. Ama vermesi gereken mesaj çok önemli. Bütün belediye personelleri de bu anlayışla hareket edecek. Bundan sonra harcadığı her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bilerek harcamalarını yapacak. Bu halkımıza verilmiş olan şeffaf ve hesap verilebilir olan belediyeciliğin bir karşılığı, uygulamalarımızdır" şeklinde konuştu.

"Yatın satış kararını aldık"

Kepez Belediyesi'ne ait yat olduğunu belirten Başkan Arslan, "Bu kadar borcu olan bir belediyenin yatan bir yatı olmasını çok rantabl bulmuyorum. Dolayısıyla 4 Nisan Perşembe günü mazbatayı aldım. 5 Nisan Cuma günü itibariyle de yatın ihale edilişi, satış kararını aldık. Şu anda ihale dosyası hazırlanmaya devam ediyor. Ay sonu gibi de satışı gerçekleşecek" diye konuştu.

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