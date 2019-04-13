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Yine Ankara yine köpek katliamı

Yine Ankara yine köpek katliamı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde onlarca köpeğin zehirlendiği haberinin ardından bu sefer de boş bir arazide onlarca köpeğin cesedi bulundu.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği, Ankara'nın Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyanındaki boş arsada siyah çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpeğin cesedine ulaşıldığı duyurdu.

"Korkarız yeni bir katliam''

Duvar'ın haberine göre; boş araziye atılan çöp torbaları içerisindeki köpek cesetleri ile ilgili ihbarı alan derneğin olayı duyurmasının ardından sosyal medyada tepkiler oluştu.

Ankara'da bulunan hayvanseverler ve derneklerin haberi alır almaz olay yerine hareket ettiğini ifade eden HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu cesetlerin buraya kim tarafından atıldığını bilmiyoruz ama korkarız ki bu da yeni bir katliam.

'Yasa istiyoruz'

Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Yetkililer yasa çıkartmak için halen daha ne bekliyor. Bu katliamlar ne zaman bitecek, devlet ne zaman müdahale edecek? Bu katliamlara dur demenin tek yolu yasadır. Yasa istiyoruz.

Ankara'dan gelen bu vahşet görüntüleri ile ilgili ekipler ve hayvansever arkadaşlarımız şuan olay yerine gidiyor. Gelişmeleri kamuoyu ile de paylaşacağız" dedi.

13 köpek zehirli yemek verilerek öldürülmüştü

Geçtiğimiz günlerde, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 13 tane köpeğin vahşice katledilmesi toplumda infiale neden olmuştu.

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