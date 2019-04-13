Kızkardeşlerin ölümünün nedeni tecavüz çıktı

AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesi Çayüstü köyünde silahla öldürülmüş olarak bulunan kız kardeşlerin, ağabeyleri tarafından 4 yıldır cinsel istismara uğradıkları, bu durumu anne ve babalarına anlattıkları için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bilgi notunda, kız kardeşlerin Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunda yapılan klasik otopsi neticesinde ateşli silah ile öldürüldüğü, Aysel Ş.’nin 5 aylık hamile olduğunun bildirildiği belirtildi.

4 yıldır tecavüz ediyordu

Bilgi notunda, "Elde edilen bilgiler doğrultusunda gözlem altında bulunan anne-baba ve abisi ile yapılan mülakatta; verdikleri çelişkili ifadeler ve Adlı Tıptan alınan bilgiler doğrultusunda gözlem altında bulunan abi Bayram Şahin'in maktuller ile 2015 yılından beri cinsel birliktelik yaşadığı, Aysel Ş.’nin hamile kalmasına sebep olduğu öğrenilmiştir.

Cinayeti itiraf etti

İstismar mağdurları olan iki kız kardeşin abileri ile yaşadıkları cinsel birliktelikleri anne ve babalarına söylemelerinden dolayı şüpheli Bayram Şahin’in bir gün önceden cinayeti planlayarak tek basına işlediğini itiraf etmiştir.

Tabancayı tarlaya gömmüş

Suça konu tabanca, şüphelinin yer göstermesi sonucu, olay yerinden yaklaşık 600 metre yakınında boş tarla içinde toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Dinar Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şüpheli 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Gün içerisinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına çıkarılacaktır” denildi.

