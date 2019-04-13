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"Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum" deyip partisinden istifa etti!

"Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum" deyip partisinden istifa etti!

31 Mart seçimlerinde Bilecik'teki yenilginin sorumluluğunu üstlenen CHP Yenipazar İlçe Başkanı İsmail Kaya istifa etti.

"Partimizin Yenipazar'da uğradığı seçim hezimetinin sorumluluğunu üstleniyoum" diyen Başkan Kaya, "Görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstifasını yazılı bir mesajla bildiren İsmail Kaya, şunları belirtti:

Kaya, "Üzüldüğüm konu, partisinin adayına sahip çıkmayan partililerimizin ne kadar partili olduklarıdır. İlçe Başkanlığım sırasında bana yardımcı ve destek olan CHP'lilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Parti adayına ihanet etmeyen bir CHP li olacağım

"Tüm yaşamım boyunca onurlu, parti adayına ihanet etmeyen bir CHP li olacağım" diyen Kaya, "Tüm Yenipazarılar'a saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

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