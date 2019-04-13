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Yıldırım rögar kapağına düşünce vatandaş havaya fırladı

Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi'nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralanırken, olayın yaşandığı an güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonun görüntülerine yansıdı.

Sabah saatlerinde başlayıp aralıksız olarak etkin olan sağanak yağış Afyonkarahisar'da az daha faciaya neden oluyordu. Sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu bir rögar kapağı patlaması sonucu 1 vatandaş yaralandı. Sağanak yağışın da etkisiyle sokağın kalabalık olmaması olası bir felaketi önledi. O sırada caddeden geçmekte olan bir dolmuş şoförü de anlık bir refleksle olaydan kıl payı kurtuldu. Olayın görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonuna ve güvenlik kameralarına yansıdı. 

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