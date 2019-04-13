Beşiktaş-Başakşehir maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta lider Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Bu galibiyetle pazar günü oynanacak olan derbinin önemi bir kat daha arttı.

Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Atiba ve Burak'tan gelirken Başakşehir'in tek golünü Robinho kaydetti. Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 53'e yükseltti ve bir maçı eksik olan Galatasaray'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir ise haftayı 61 puanla kapadı

Burak'tan müthiş gol!

Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Burak Yılmaz harika bir golle takımını 2-1 öne geçirdi: Beşiktaş nefis paslaşmalar sonrası golü buldu. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında Lens'in topuğuyla bıraktığı topa penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz gelişine müthiş vurdu.

Kral lakaplı golcü, devre arasında transfer olduğu Beşiktaş formasıyla ligdeki 8. golünü kaydetti. Öte yandan Burak Yılmaz son 7 lig maçında 9 gole doğrudan katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ : 2-1 : BAŞAKŞEHİR

M.S. MAÇ BİTTİ! Beşiktaş, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede lider Başakşehir'in 2-1 mağlup etti.

91' KAÇTI! Ljajic'in sol kanattaki nefis hareketleri sonrası Kagawa iyi ortaladı, ön direkte boş kalan Güven'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

91' Maçta son dakikalara girilirken heyecan tavan yaptı. Beşiktaş topu rakip sahada tutarak zamanı eritmeye çalışıyor.

88' Maçta son anlara girilirken Beşiktaş tempoyu iyice düşürdü.

87' Oyuncu Değişikliği Róbson de Souza Stefano Napoleoni

85' Beşiktaş taraftarı tribünlerde galibiyetin coşkusunu yaşamaya başladı. Beşiktaş da saha içerisinde artık galibiyeti korumaya yönelik bir oyun sergiliyor.

84' Bu arada Başakşehir'de de Abdullah Avcı son hamlesini Napoleoni'yi oyuna alarak yapacak.

84' Beşiktaş'ta Jeremain Lens yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

82' Sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz uzak mesafeden kaleyi denedi, top farklı şekilde auta gitti.

82' Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftanın yıldızlarından Güven Yalçın oyuna girmek için kenara geldi.

80' Arda Turan'ın rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası ani gelişen Beşiktaş atağında Ljajic sol kanattan ceza alanına girdi, sağına alıp çektiği şutta top savunmadan döndü

79' Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Dorukhan'ı geçen top Demba Ba'ya çarpıp yeniden kornere çıktı.

78' Başakşehir çıkarken çok fazla top kaybı yapmaya başladı. Beşiktaş kaptığı toplarla etkili oluyor.

77' Bu arada Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi Tayfur Havutçu'yla birlikte tribünden takip ediyor.

76' Orta alanda Atiba'yı çekerek durduran Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

74' AZ FARKLA! Köşe vuruşunun devamında ceza alanı dışına açılan topu düzelten Caner nefis bir plase yolladı, kaleci Mert'in bakışları arasında top az farkla yandan auta çıktı.

73' Başakşehir'de Eljero Elia yerini Demba Ba'ya bıraktı.

72' Gökhan Gönül sağ kanattan taşıdığı topu nefis ortaladı, altı pasın hemen önündeki Burak'ın kafa vuruşunda top kaleci Mert'in kucağına gitti.

71' Maçta son 20 dakikaya Beşiktaş'ın üstünlüğüyle giriliyor. Bu arada Başakşehir'de eski Beşiktaşlı Demba Ba oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

69' Emre'yle duvar pası yaptıktan sonra sol kanattan içeri sokulan Robinho'nun şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

68' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Elia ortaladı, kale alanı içindeki Visca'yı aşan top doğrudan auta çıktı.

67' Emre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Mahmut, Vida'ya faul yaptı. Top tekrar Başakşehir'e geçti.

66' Lens'in Elia'ya yaptığı faul sonrası Başakşehir sol kanattan taç çizgisine yakın bir noktadan duran top şansı yakaladı.

65' Beşiktaş ikinci yarıda müthiş bir savunma disipliniyle oynuyor. Başakşehir ön alanda boşluk bulmakta zorlanıyor.

65' Başakşehir'de İrfan Can Kahveci yerini Arda Turan'a bıraktı.

64' NEFİS VURDU! Kaleci Mert'in uzaklaştırmak istediği topu Beşiktaşlılar kaptı. Ljajic'in bıraktığı topa Mert'in önde olduğunu gören Kagawa gelişine nefis bir aşırtma vuruş yaptı. Top üst ağlarda kaldı.

62' Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna bu kez Atiba kafayı vurdu, top ters taraftaki direğin dibinden auta çıktı.

61' MÜTHİŞ KURTARIŞ! Sağ kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Dorukhan nefis yükseldi, kaleci Mert topu aynı güzellikte bir hamleyle kornere çeldi

60' Oyuncu Değişikliği Gary Alexis Medel Soto Shinji Kagawa

58' Beşiktaş'ta Medel topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

57' VISCA VURDU! Başakşehir'in sol çaprazdan kaleye uzak bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Visca çok sert vurdu, Karius sağına giden topu yumrukladı.

56' Beşiktaş ön alanda çok ciddi bir baskı uyguluyor. Başakşehir ilk yarıdaki oyunundan çok uzak bir görüntü çiziyor.

55' NET FIRSAT! Emre Belözoğlu'nun içeri doldurduğu topu savunma arkaya sektirdi. Visca'nın kale önünden dokunuşunda Karius'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

54' Başakşehir ikinci yarıda ilk kez geldi. Sağ kanattan Mossoro'nun ortaladığı topa penaltı noktası üzerindeki İrfan Can gelişine istediği vuruşu yapamadı.

53' İkinci yarıya büyük bir baskıyla başlayan ve aradığı golü de bulan Beşiktaş, öne geçmesine rağmen istekli oyununu sürdürüyor.

52' Burak Yılmaz, devre arasında transfer olduğu Beşiktaş formasıyla ligdeki 8. golünü kaydetti.

52' GOL Beşiktaş nefis paslaşmalar sonrası golü buldu. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında Lens'in topuğuyla bıraktığı topa penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz gelişine müthiş vurdu: 2-1

52' Asist Jeremain Lens

50' Beşiktaş ikinci yarının başından bu yana özellikle sol kanattan etkili ataklar geliştiriyor.

49' Önde baskı uygulayan Beşiktaş rakibinin atağa çıkmasına engel oluyor.

48' Beşiktaş ikinci yarıya çok daha baskılı ve istekli bir oyunla başladı.

46' Başakşehir'in atağa çıkarken kaptırdığı top sonrası Beşiktaş ani atak geliştirmek istedi. Bu sırada topsuz alanda Mahmut'un yerde kaldığını gören Atiba hücum etmek yerine topu dışarı gönderdi.

45' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ljajic çaprazdan plaseyi yolladı, top çerçeveyi bulmadı. Yandan aut...

45' Vodafone Park'ta ikinci yarı başladı!

D.A. Zorlu maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

48' Sarı Kart Burak Yılmaz

45' KAÇTI! Beşiktaş sağlı sollu ataklarla Başakşehir savunmasını zorladı. Soldan içeri kesilen topu önünde bulan Dorukhan, önündeki Emre'den sıyrılıp yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleye paralel giden topu arka direkteki Lens dokunamadı.

44' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

43' Rakip yarı alanda topsuz bölgede Medel'le yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kalan İrfan Can'ın tedavisi için oyun duraklıyor.

42' Atiba Hutchinson bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydetti.

42' GOL Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün ön direkteki kafa vuruşunu Mert ayağıyla çizgiden çıkardı. Dönen topa kale önündeki Atiba gelişine nefis bir vole vurdu: 1-1

40' Başakşehir üstünlük golünü bulduktan sonra daha kontrollü bir oyun sergilemeye başladı.

40' İlk yarıda son beş dakikaya Başakşehir'in üstünlüğüyle giriliyor.

38' Bu arada birkaç dakika önce sedyeyle kenara alınan Emre Belözoğlu, tedavisinin ardından sahaya döndü. Bir süre kendisini deneyen tecrübeli kaptan şimdi kenara dönerek "Başım dönüyor" işareti yaptı.

38' Başakşehir'de Elia, Gökhan Gönül'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36' Maçın başından bu yana sağ kanadı çok etkili kullanan Başakşehir, o bölgeden iki pasla çok organize bir GOL buldu.

35' GOL Kaleci Mert'in nefis uzun topuyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Visca, kale alanı içine doğru nefis bir pas yolladı. Elia'nın boşalttığı alana iyi bir koşu yapan Robinho kale önünde gelişine yerden bir vuruşla topu Karius'un altından ağlara yolladı: 0-1

34' Tedavisi bir süre saha içinde devam eden Emre Belözoğlu'nun durumu ciddi görünüyor. Tecrübeli oyuncu sedyeyle kenara alındı.

33' Orta alanda Lens'le girdiği hava topu mücadelesinde rakibinin omzu yüzüne gelen Emre Belözoğlu yerden kalkamadı.

31' Savunmada topu kapan Başakşehir sağ kanattan Visca'yla bomboş bir şekilde ani atağa çıktı. Son çizgiye kadar inen Visca'nın içeri çevirdiği topu Robinho arkasından gelen arkadaşı var sanıp bıraktı, savunma uzaklaştırdı.

30' Savunmanın geri pasıyla kendi ceza sahasının ilk metrelerinde topu alan kaleci Mert kendisine baskı yapan Burak Yılmaz'ı çalımlayıp topu uzaklaştırdı.

29' Başakşehir özellikle sağ kanattan ve göbekten çok etkili ataklar geliştiriyor. Beşiktaş savunması Visca'yı durdurmakta zorluk yaşıyor.

29' Başakşehir özellikle sağ kanattan ve göbekten çok etkili ataklar geliştiriyor. Beşiktaş savunması Visca'yı durdurmakta zorluk yaşıyor.

28' Başakşehir sağ kanattan yine çok tehlkeli geldi. Mossoro'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Visca'nın içeri yerden çevirdiği topu ön direkteki İrfan Can'dan önce araya giren savunma kornere yolladı.

27' Şu ana dek Başakşehir'in tamamı kaleyi bulan 3 şutu bulunurken Beşiktaş henüz Mert'in koruduğu kaleye şut çekemedi.

25' Beşiktaş uzun bir aradan sonra ilk kez çok adamla rakip sahaya geçti. Savunma nefes aldı

24' Başakşehir son birkaç dakikadır Beşiktaş kalesini adeta bunalttı. Karius yaptığı kritik kurtarışlarla Başakşehir'e geçit vermeyen isim oldu.

23' YİNE KARIUS! Başakşehir bir kez daha gole çok yaklaştı. Visca'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Elia gelişine vurdu, köşeden ağlara doğru giden topu Karius son anda çeldi.

22' KARIUS ÇIKARDI! Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Attamah bomboş durumda kafayı vurdu, Karius üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21' MUTLAK GOL KAÇTI! Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı taç atışıyla Robinho bir anda savunma arkasına sarktı. Onun pasında Visca ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden vurdu, kaleci Karius mutlak golü önledi. Devamında savunma topu kornere yolladı.

21' Başakşehir rakip yarı alanda top yapmayı sürdürüyor. Beşiktaşlı oyuncular topu kapmakta zorlanıyor.

19' Sarı Kart Caner Erkin

17' Topla oynama oranlarında şu an için Başakşehir'in %76'ya %24'lük üstünlüğü bulunuyor.

16' Başakşehir bir süredir oyunu Beşiktaş yarı alanına yıktı. Siyah-beyazlılar tüm hatlarıyla kapanıyor.

16' İki takım da oyun anlamında henüz üstünlüğü rakibine kabul ettirebilmiş değil.

14' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortaladığı topu Burak'tan önce araya giren Attamah uzaklaştırdı.

14' Oyun sertleşmeye başladı. Cüneyt Çakır'ın faul düdükleriyle sık sık maç kesiliyor.

12' Bu kez Başakşehir çok adamla rakip yarı alana yerleşti. Beşiktaş hücuma çıkmakta zorlanıyor

11' Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

10' Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştiriyor

9' Beşiktaş köşe vuruşu sonrası Atiba'yla yüklenmek istedi ancak Başakşehir savunması araya girerek topu Kanadalı oyuncudan çaldı.

8' Beşiktaş bir kez daha çok adamla geldi. Burak'ın pası sonrası Caner sol kanattan ortasını yaptı, Caicara'ya çarpan top kornere çıktı.

7' Sol kanattan Elia'nın çok iyi taşıdığı topla Visca ceza alanı sağ çaprazında buluştu, şutunda Medel topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesine engel oldu.

7' BİR KAFA! Ljajic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida iyi yükseldi, vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

6' TEHLİKE! Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Gökhan'ın içeri çevirdiği topu Lens topuğuyla geriye bıraktı, kale alanı içinde boş durumdaki Burak'tan önce araya giren savunma topu kornere yolladı.

5' Başakşehir geriye çekildi. Beşiktaş yükleniyor.

4' Maçtaki ilk köşe vuruşunu Beşiktaş kazandı. Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Dorukhan topu oyun alanında tutamadı.

3' Başakşehir savunmada kaptığı toplar sonrası özellikle Visca'nın bulunduğu sağ kanattan hızlı ataklar geliştiriyor.

2' Maç oldukça yüksek bir tempoda başladı. Beşiktaş çok adamla rakip kaleye yükleniyor.

1' Beşiktaş önde baskıyla başladı. Başakşehir sakin kalarak hızlı ataklarla etkili olmak istiyor.

İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!