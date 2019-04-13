Şenol Güneş'ten Atiba yorumu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 28. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Şenol Güneş maçın ardından konuştu.

Siyah Beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularına teşekkür ederken Atiba'ya övgü dolu sözler sarf etti.

Kazanmak güzel şey"

Kazanmak güzel şey. Top tekniği yüksek olan bir takım. Az gol yiyen bir takım. Dolayısıyla ilk yarıda 15 dakika dışında rakip bizden iyiydi. İkinci yarıda hem fiziksel olarak tempomuzu arttırdık, hem baskımızı arttırdık. Doğrularımız daha fazlaydı. Hak ettiğimiz bir sonuç aldık.

"Karius gayet iyiydi"

Şenol Güneş kaleci Karius'un performansı üzerine gelen soruya, "Gayet iyiydi. İlk yarıdaki kurtarışlarıyla bizi oyunda tuttu. İkinci yarıda da iyi maç çıkardı. Oyun konsantrasyonu üst seviyedeydi bu akşam. Ayrıca bu akşam yaş kısmına takılmamak gerektiğini gördük -ki, takımın en iyileri yine yaşı yüksek olan oyunculardı."

'Atiba'yı bir kenara koyuyorum''

Karius'tan başlayarak son giren oyuncuya kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün gördük ki yaşla ilgili de bir problem yok, özellikle Atiba'yı bir kenara koyuyorum. Sahanın en iyilerinden biriydi.