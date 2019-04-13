HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

YPG/PKK Esed rejimine ait uçak hurdalarını Irak'a taşıyor

YPG/PKK Esed rejimine ait uçak hurdalarını Irak'a taşıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka ilinde işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Beşşar Esed rejimine ait kullanılamaz haldeki eski askeri uçakları ve ekipmanları Irak'a taşıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Esed rejimine ait, iç savaştaki saldırılar nedeniyle hurdaya dönen eski askeri uçak ve teknik ekipmanları taşımaya başladı.

Kaynaklar, Irak-Suriye sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan araç kasalarında Irak'a götürülen söz konusu askeri malzemelerin hurda olarak satılabileceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için Fransız askerinin konuşlandığı Tabka Askeri Üssü Mart 2017'den bu yana örgütün işgalinde bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Burak Yılmaz en golcü isim oldu
Burak Yılmaz en golcü isim oldu
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Oyunu terk etti
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Oyunu terk etti
Rıza Kayaalp'ten rekor getiren altın madalya
Rıza Kayaalp'ten rekor getiren altın madalya
Abdullah Avcı için şok tezahürat
Abdullah Avcı için şok tezahürat
İş adamının cenazesi kana bulandı
İş adamının cenazesi kana bulandı
Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını takip etti
Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını takip etti
ÖNCEKİ HABERLER
Cezayirlilerden Mevlüt Çavuşoğlu'na tam destek
Cezayirlilerden Mevlüt Çavuşoğlu'na tam destek
Beşiktaş-Başakşehir maçı özet ve golleri
Beşiktaş-Başakşehir maçı özet ve golleri
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
ABD'li danışmandan skandal Türkiye sözleri
ABD'li danışmandan skandal Türkiye sözleri
Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı
Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı
Berat Kandili 2019 ne zaman berat gecesi orucu nasıl tutulur?
Berat Kandili 2019 ne zaman berat gecesi orucu nasıl tutulur?
Rizespor Göztepe'yi ateşe attı
Rizespor Göztepe'yi ateşe attı
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar