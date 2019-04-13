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Abdullah Avcı için şok tezahürat

Abdullah Avcı için şok tezahürat

Beşiktaşlı taraftarlar, Medipol Başakşehirli oyuncuların yere düştüğü her pozisyonda, "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratında bulundu.

Beşiktaş, Süper Ligin 28. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Emre, Clichy ve İrfan Can Kahveci Beşiktaşlı oyuncularla girdikleri ikili mücadelelerde yerde kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar da turuncu-lacivertli oyuncuların zaman geçirmek için yerde yattığını düşünerek, Teknik Direktör Abdullah Avcı aleyhine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar sık sık "Abdullah Avcı yere yatsana" diye bağırdı

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