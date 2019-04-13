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Dilmen: Başakşehir büyük takım değil

Dilmen: Başakşehir büyük takım değil

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 yendiği mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, "Başakşehir büyük bir takım değil. 3 senedir şampiyonluğa oynuyorlar, 3 bin kişi maçına gitmiyor." dedi.

Beşiktaş, Süper Ligin 28. haftasında lider Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Rıdvan Dilmen, NTV'de karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, "Bazıları teknik direktörün takım için önemi %20 der, bazısı %80 der. Bana göre önemi %100'dür. Şenol hoca, rakip analizini iyi yapamamış. Ardından hamlede bulundu. Atiba, Medel ve Dorukhan orta sahası ile oynadığında ben kaleci Karius'u göremedim bile." diye konuştu.

"Büyük kulüp olmak farklı bir şey"

Dilmen, "Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Medipol Başakşehir, büyük bir kulüp değil. Harika yönetiliyor, Abdullah Avcı çok iyi yönetiyor. Bu takımı yönetmek kolay değildir. Ancak bu maçı bugün kim yönetti? Beşiktaş taraftarı... Bırakmadı maçı. 2-1 oldu, skoru korudular. Başakşehir'in kültürü, İBB'den geliyor. Taraftarına, formasına saygı duyuyorum ama büyük kulüp olmak farklı bir şey. 3 senedir şampiyonluğa oynuyorlar, 3 bin kişi maçına gitmiyor." dedi

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