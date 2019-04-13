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ABD'li danışmandan skandal Türkiye sözleri

ABD'li danışmandan skandal Türkiye sözleri

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından jeopolitik uzmanı John Sitilides, Türkiye'ye gözdağı verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da akıl vermeye kalktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından jeopolitik uzmanı John Sitilides, Amerikan haber sitesi Voice Of America'ya (VOA) röportaj verdi.

S-400'lerden F-35'e, Doğu Akdeniz'deki gerilimden Rusya ile ilişkiler dahil olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulunan Sitilides, Türkiye'ye gözdağı verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı.

"Türkiye f-35 programından çıkarılırsa, ABD zaman ve maddi kayıp yaşayacak"

Muhabirin "Amerika'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi görüyor musunuz?" sorusuna "Gördüğüm daha çok Amerikan savunma endüstrisini de olumsuz etkileyecek bir durum. Şöyle ki, Trumpyönetimi Türkiye'yle olan F-35 savaş uçakları anlaşmasını sona erdirme konusunda çok ciddi. Arizona'daki üsse üç adet F-35 gönderildi. Türk pilotlarının da eğitimi sürüyor. Ancak Türkiye'ye teslim edilmedi bu uçaklar. Ve Ankara S-400 anlaşmasını hayata geçirirse teslim edileceklerini de sanmıyorum. F-35'lerin küresel tedarik zincirinde de sorunlar yaşanacak zira uçakların birçok parçasının ortak üretimi söz konusu. F-35 parçalarının Türkiye'de üretimi iptal edilirse bunun sonucunda dünyanın başka yerlerinde başka üretim merkezleri için arayış başlayacak, bu süreçte parça üretimleri de aksayacak ve mali kayıp yaşanacak.

"Başkan Trump Türkiye'yi cezalandırma konusunda çok kesin konuştu"

Peki Washington yönetimi, Amerikalı rahibin Türkiye'de hukuksuz biçimde haksız yere hapsedilmesinde olduğu gibi, Ankara'ya karşı başka mali önlemler alacak mı? Başkan Trump Türkiye'yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bu tür yaptırımları kaldırabilecek durumda değil. Resmi olarak resesyona girerse, ekonomiyi kurtarmak için IMF'den kredi almak zorunda kalabilir. Kontrolden çıkmış bir enflasyon, denetimsiz bir işsizlik ve çok ciddi bir borç krizi kapınızda. Bence ekonomik olarak Türkiye son 20 yılın en zayıf dönemini yaşıyor.

"Erdoğan dikkat etmeli"

Bu nedenle bence Sayın Erdoğan, iç politikada puan toplamak ya da Türk halkında Amerika ve NATO karşıtlığını körüklemek adına Türk ekonomisinde yıkım yaratmamaya çok dikkat etmeli" diyerek skandal bir cevap verdi.

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