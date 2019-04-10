Trump'tan Şeyma Subaşı'na kötü haber!
ABD Başkanı Donald Trump, her yıl gerçekleştirilen ve Şeyma Subaşı'nın yakından takip ettiği Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda duvar inşa etmek istediğini açıkladı. Ayrıca Trump geçtiğimiz aylarda festivali iptal edebileceğini ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl ağustos ve eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor.
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Şeyma Subaşı'da katılmıştı: Festival 1986'dan beri düzenlenirkenŞeyma Subaşı, Süreyya Yalçın ve Oğulcan Engin ünlü isimlerin gitmesiyle Türkiye'de de oldukça tanınmıştı.
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Dünyadan Paris Hilton, Shanina Shaik, Cara Delevingne, Alessandra Ambrosiogibi pek çok yıldız da festivalin müdavimlerinden.
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Nevada Arazi Yönetimi Bürosu, festivalin organizatörlerine, alanı beton bariyerle çevirmeleri, özel güvenlik gücü kiralamaları tavsiyesinde bulundu.
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