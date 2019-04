Abdullah Avcı şampiyonluk için meydan okudu!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışı için konuşarak, “6 hafta kaldı. Cebimiz dolu. En iddialı ve en avantajlı ekip biziz. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz” yorumunu yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı 2-1’lik mağlubiyet alan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Can Bartu’nun vefatından dolayı derin üzüntülerini belirterek sözlerine başlayan Avcı, “Türk spor ailesinin ve Fenerbahçe ailesinin önemli kişilerinden Can Bartu’yu kaybettik. Bazen skorlar, oyunlar konuşulur ama kahramanlar asla unutulmaz. Can Bartu da bunlardan birisiydi. Özellikle ‘Sinyor’ lakabının içini iyi dolduran bir isimdi. Fenerbahçe ve Türk futbolunun başı sağ olsun” dedi.

“İkinci golden sonra oyundan vazgeçtik”

Beşiktaş’ın golle soyunma odasına girmesinin morallerini yükselttiğini belirten Avcı, “Atmosfer ve Beşiktaş takımın bakılı başlayacağını biliyorduk. Bunu maçtan önce de konuştuk. Bu baskıyı kırma ve topa sahip olma organizasyonunun gol yiyene kadar iyi oynadık. Attığımız golden sonra girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Duran topta çok gol atan bir takımdı Beşiktaş. Biz de birinci ve ikici direk arasını çok boşalttık. Golle soyunma odasına girdiler ve ikinci yarıya moralli başladılar. İkinci yarı ilk beş dakika baskıya cevap vermedik. 11 oyuncu ile topa sahip olduğunuza oyuna genişlik vermeniz gerek. İkinci yarı bunda daralmalar oldu. Oyunu doğru oynarsan skora gidersin. Beşiktaş’ın adam adama ve şiddetli baskısı vardı. Beşiktaş sürekli devreye girdi. Kenar ortalar sonucu Burak’ın pozisyon almasında gol yedik. İkinci golden sonra oyundan vazgeçtik. Bu doğru değil. Oyun organizasyonlarından vazgeçersen skoru alamazsın. Son bölümde biraz devreye girer gibi olduk. Rakip istekli ve arzuluydu. Biz ilk yarı doğru oyun oynadık ama ikinci yarı rakip bizi cezalandırdı. 6 hafta kaldı. Cebimiz dolu. Süreci en iyi şekilde kullanarak şampiyon olacağımıza inanarak devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş’ı hep oyunda tuttuk”

İkinci yarı oyuna dahil ettikleri isimlerden verim alamadıklarını söyleyen Avcı, “Bugün hamle yaptığımız oyuncular performans olarak geri dönüş yapmadı. Ama saha içinde bir sıkıntı vardı. Bunu bireysel olarak düşünmemiz gerekiyor. Normalde bizim kenar oyuncularımızın içeri girmez ama bugün iki, üç kere içeri girdi. Çok net pozisyonlar vermedik ama ikinci yarı Beşiktaş’ı hep oyun içinde tuttuk” dedi.

“En iddialı ve en avantajlı ekip biziz.”

Takımda zihinsel bir yorgunluk olmadığının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Biz oynadığımız maçların hepsinde iyi oynamadık. Fenerbahçe maçında da oyundan düştüğümüz zamanlar vardı. Bu süreçler oyuncu için kolay değildir. Bugün 40 bin kişi takımı itiyor. Bu yardımcı güç. Zihinsel yorgunluk değil, oyundan, oyun gücünden vazgeçtik biz. 45 dakika bunu oynadık ama ikinci yarı olmadı. Bugün ilk yarı oyun bizdeydi ama ikinci yarı Beşiktaş’a verdik. En iddialı ve en avantajlı ekip biziz. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Demek ki işimizi doğru yapıyoruz”

Avcı bir basın mensubunun adının büyük kulüplerle anılması hakkında sorulan soruya ise “Son 4-5 senedir adımın büyük kulüplerle anılması, yurtdışından takımlarla anılması ben ve ekibimin doğru işler yaptığını gösterir. Bugün oyunumuz keyif veriyorsa bizi mutlu eder. Bunlar bizi mutlu ediyor ve bizi geliştirmeye zorluyor. Öncelikle kitlendiğimiz hedef şampiyonluk. Bunun peşinde koşuyoruz” yanıtını verdi.