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Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını takip etti

Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını takip etti

Süper Ligde 28. hafta maçında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Ekrem İmamoğlu da mücadeleyi locadan takip etti. İmamoğlu, daha önce Başakşehir'e sponsorluk yardımları hakkında "Bir spor kulübü kurup bu benim kulübüm demeyeceğim. Ben var olan spor kulüplerine hizmet edeceğim." demişti.

Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesi Vodafone Park'ta izledi. İmamoğlu mücadele başlarken sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Ekrem İmamoğlu, Medipol Başakşehir hakkında sorulan soruya, "Bir spor kulübü kurup bu benim kulübüm demeyeceğim. Ben var olan spor kulüplerine hizmet edeceğim. Benim kulübüm İstanbul da var zaten. İstanbul da yüzlerce, binlerce amatör kulüp var zaten, hepsi benim kulübüm. İstanbul'un markaları var, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi…" ifadelerini kullanmıştı.

Hatırlanacağı gibi İmamoğlu, bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe efsane Can Bartu için Ülker Stadyumu'nda yapılan cenaze törenine de katılmıştı.

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