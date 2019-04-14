15 - 21 Nisan Hande Kazanova Bu hafta ilişkilerimiz önem kazanıyor

Salı günü çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Çarşamba günü Merkür, Koç Burcu’na geçiyor. 15- 21 Nisan 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Haftaya Ay, Aslan Burcu’nda iken başlıyoruz ama öğle saatlerine kadar Ay boşlukta olduğu için tamamlanması gereken işlerimizin üzerine düşmek önemli olacak. Bu hafta ilişkilerimiz önem kazanıyor.

Salı günü çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Çarşamba günü Merkür, Koç Burcu’na geçiyor. İletişimimizde aktif, lider ve sabırsız yönlerimiz ön plana çıkabilir. Cuma günü öğle saatlerinde 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek.

Mart ayında oluşan Dolunay’da aldığımız kararların devamı ve sonuçlanması niteliğinde olacak olan bu Dolunay’da ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekecek. Denge ve adalet önemli olacak.

Cumartesi gününden sonra Venüs, Koç Burcu’na geçiyor. İlişkilerimizde biraz daha sabırsız ve aktif olacağımız bir dönem başlarken, Güneş’te Boğa Burcu’na geçecek ve şartları, koşulları oturtmak istediğimiz bir dönem başlayacak. Güzel bir hafta diliyorum.