HABER /  GÜNCEL

15 - 21 Nisan Hande Kazanova Bu hafta ilişkilerimiz önem kazanıyor

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
15 - 21 Nisan Hande Kazanova Bu hafta ilişkilerimiz önem kazanıyor

Salı günü çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Çarşamba günü Merkür, Koç Burcu’na geçiyor. 15- 21 Nisan 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Haftaya Ay, Aslan Burcu’nda iken başlıyoruz ama öğle saatlerine kadar Ay boşlukta olduğu için tamamlanması gereken işlerimizin üzerine düşmek önemli olacak. Bu hafta ilişkilerimiz önem kazanıyor. 

Salı günü çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Çarşamba günü Merkür, Koç Burcu’na geçiyor. İletişimimizde aktif, lider ve sabırsız yönlerimiz ön plana çıkabilir. Cuma günü öğle saatlerinde 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek.

Mart ayında oluşan Dolunay’da aldığımız kararların devamı ve sonuçlanması niteliğinde olacak olan bu Dolunay’da ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekecek. Denge ve adalet önemli olacak.

Cumartesi gününden sonra Venüs, Koç Burcu’na geçiyor. İlişkilerimizde biraz daha sabırsız ve aktif olacağımız bir dönem başlarken, Güneş’te Boğa Burcu’na geçecek ve şartları, koşulları oturtmak istediğimiz bir dönem başlayacak. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı
Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı
Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını takip etti
Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını takip etti
İş adamının cenazesi kana bulandı
İş adamının cenazesi kana bulandı
Rıza Kayaalp'ten rekor getiren altın madalya
Rıza Kayaalp'ten rekor getiren altın madalya
Beşiktaş-Başakşehir maçı özet ve golleri
Beşiktaş-Başakşehir maçı özet ve golleri
Cezayirlilerden Mevlüt Çavuşoğlu'na tam destek
Cezayirlilerden Mevlüt Çavuşoğlu'na tam destek
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li danışmandan skandal Türkiye sözleri
ABD'li danışmandan skandal Türkiye sözleri
Bakan Albayrak’tan heyecan verici ekonomi diplomasisi
Bakan Albayrak’tan heyecan verici ekonomi diplomasisi
Bir Zamanlar Çukurova 29. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 29. bölüm fragmanı
Abdullah Avcı şampiyonluk için meydan okudu!
Abdullah Avcı şampiyonluk için meydan okudu!
Dilmen: Başakşehir büyük takım değil
Dilmen: Başakşehir büyük takım değil
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Şenol Güneş'ten Atiba yorumu
Şenol Güneş'ten Atiba yorumu
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Yorumlar