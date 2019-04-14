Yakın çevre önemli Oğlak Burcu Hande Kazanova 15- 21 Nisan 2019

Geçtiğimiz aydan beri vermeniz gereken önemli kararlar sonuca bağlanacak. 15 -21 Nisan haftası Oğlak burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı.

Parasal konular ve ödemelerle haftanız başlarken öğle saatlerine kadar Ay boşlukta olacağı için büyük ödemeleriniz ya da büyük dikkat gerektiren işleriniz varsa bunları yapmak yerine öğleden sonraya ertelemek daha doğru olabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar.

Pazartesi öğleden sonra, salı ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar ise daha fazla dış ortamlarda bulunacak ve diğer insanlarla yapacağınız işlere odaklanacaksınız. Bu hafta yakın çevrenizdeki insanlarla kuracağınız bağlantılar önemli olacak.

Karşınıza çok değişik fırsatlar çıkabilir. Çarşamba günü ev, aile ve yuva alanlarınızda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracağınız bir dönem olacak. Cuma günü çok önemli çünkü 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek.

Bu Dolunay, sizin kariyer ve iş alanlarınızı etkileyecek. Geçtiğimiz aydan beri vermeniz gereken önemli kararlar sonuca bağlanacak. Cumartesi gününden sonra ev hayatınızı seveceğiniz bir dönem olacak. Hayattan daha fazla keyif almaya başlıyorsunuz. Güzel bir hafta diliyorum.