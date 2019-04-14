Salı güzel fırsatlar olacak Balık Burcu Hande Kazanova 15 -21 Nisan 2019

Parasal konularda kafanızın çözüme yönelik çalışacağı iki haftalık dönem başlıyor. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı. 15 -21 Nisan haftası Balık burcunu neler bekliyor?

Günlük hayatınızın düzenine önem vererek haftayı başlatıyorsunuz ama sabah saatlerinde kafanız biraz karışık olabilir. Öğleden sonra işlerinizin üzerine düşebilir, gündelik koşturmalarınızı daha iyi organize edebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balık’lar.

Hafta ortasına kadar ikili ilişkileriniz ve özel hayatınız ön plana geçiyor. Sevdiğiniz insanın fikirleri ve sunacağı birtakım teklifler hafta ortasına kadar önemli olabilir. Kariyer ve işinizle ilgili konulardan güzel şanslar sağlayacaksınız.

Salı günü karşınıza gelecek güzel fırsatlar sizi çok mutlu edebilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla göz önünde olacağınız ortamlarda keyifli olacaksınız. Çarşamba günü Merkür, Koç Burcu’na geçmesiyle ticari faaliyetlerinizin artacağı, parasal konularda kafanızın çözüme yönelik çalışacağı iki haftalık dönem başlıyor.

Cuma günü çok önemli çünkü 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay; bir para ya da borçla ilgili önemli kararlarınızı içeriyor olacak. Cumartesi günü itibariyle parasal konularda güzel kazançlar oluşturacağınız bir döngü başlarken, Güneş’in Boğa Burcu’na geçmesiyle iletişim ayağınız hızlanacak. Yakın çevrenizde olup biten konu ve olaylara daha fazla önem vereceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.