15 -21 Nisan Kova Burcu Hande Kazanova Çarşamba iletişim hızlanacak

Sosyal çevrenizdeki insanlarla girişeceğiniz önemli işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı. 15 - 21 Nisan haftası Kova burcunu neler bekliyor?

Bu hafta ikili ilişkiler ve özel hayatınız önemli olacak. Ama bu alanda alınması gereken önemli kararlarınızı bu pazartesi öğleden sonra yapmaya özen göstermelisiniz. Birkaç gün boyunca daha çok parasal konuların üzerine düşebilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kova’lar.

İlişkiler önemli olacak. Sosyal çevrenizdeki insanlarla girişeceğiniz önemli işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Parasal olarak bu işlerin karşılığını salı günü alabilirsiniz.

Şartlar ne olursa olsun abartıdan uzak durmalı ve gerçekçi adımlar atmaya özen göstermelisiniz. Çarşamba günü iletişim ayağınız hızlanacak. Cuma günü çok önemli çünkü 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay seyahat ya da eğitimle ilgili bir konuda karara varmanıza neden olacak.

Cumartesi günü eğitimde kendinizi göstereceğiniz ve ilişkilerinizi kuvvetlendireceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Yakın çevrenizde kim varsa onlarla anlaşmak kolay görünüyor. Hareketli bir aktif bir dönem ama hafta sonu bu dinamikliği kendi köşenize çekilerek dengede tutmaya başlayacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum.