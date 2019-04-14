İşle ilgili konular önemli 15 -21 Nisan 2019 Akrep Burcu Hande Kazanova

Bu hafta ilişkiler ön planda olacak ve bu etkileri aşk alanlarınızda yaşayacaksınız. 15 -21 Nisan haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Bu hafta işle ilgili konular önem kazanırken, öğle saatlerine kadar önemli işleriniz varsa bu işler konusunda çok da desteklenmeyeceksiniz sevgili Akrep’ler. Öğle saatlerinde Ay, Burç değiştirdikten sonra birkaç gün boyunca sosyal çevreniz ile yapacağınız işlere odaklanabilirsiniz.

Bu hafta ilişkiler ön planda olacak ve bu etkileri aşk alanlarınızda yaşayacaksınız. Hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir. Harcamalarınızı dengede tutmaya özen göstermelisiniz.

Çarşamba günü Merkür, Koç Burcu’na geçecek. İş alanlarınız önem kazanıyor. Bu dönem içerisinde biraz bencilce davranabilirsiniz. Yaptığınız işlerde görünür hale gelmek isteyeceksiniz. Cuma günü çok önemli çünkü bir Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay, önemli bir konunun iç yüzünü ortaya çıkartabilir. Bu dönem içerisinde kadersel etkiler altında olacaksınız. Cumartesi günü itibariyle Güneş, Boğa Burcu’na geçer geçmez ikili ilişkiler ve özel hayatınızda da bir canlanma ortaya çıkabilir. Hafta sonu itibariyle yaptığınız işten mutluluk duyacağınız bir döngü başlıyor. Keyifli ve mutlu bir hafta diliyorum.