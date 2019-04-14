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15 -21 Nisan 2019 Yay Burcu Hande Kazanova Çarşamba günü hayat keyifli

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
15 -21 Nisan 2019 Yay Burcu Hande Kazanova Çarşamba günü hayat keyifli

Kariyer ve iş konularında kendinizi göstereceğiniz bir hafta olacak. Aynı zamanda ilişkiler de önem kazanacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 15- 21 Nisan 2019 haftası Yay burcunu neler bekliyor?

Sabah saatlerinde kafanızda birtakım planlarınız varsa bu planların çok da işlemediğini görebilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Öğle saatleri itibariyle Ay boşluktan çıkıcak ve net bir şekilde yolunuzda ilerleyeceksiniz.

Kariyer ve iş konularında kendinizi göstereceğiniz bir hafta olacak. Aynı zamanda ilişkiler de önem kazanacak. Bu ilişkileri ev, aile ve yuva alanlarında yaşayacaksınız. Ailenizle atacağınız adımlar önem kazanırken aynı zamanda hem evle ilgili konularda hem de ailevi alanda önemli şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir.

Cuma günü çok önemli çünkü 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek. Arkadaşlarınızla olan bağlantılarınız hassaslaşabilir. Bir konu sonuca varabilir. Cumartesi gününden sonra iş alanlarınızda kendinizi göstereceğiniz bir dönem başlayacak. Bu dönem sağlığınızı da içeriyor olacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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