15 -21 Nisan 2019 Terazi Burcu Hande Kazanova Bu hafta ilişkiler önemli

Hayatınızla ilgili büyük bir tamamlanma yaşayacaksınız. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 15 -21 Nisan haftasında Terazi burcunu neler bekliyor?

Sosyal çevre konularınız ve arkadaşlarınızla beraber yapacağınız planlarla haftanızı başlatıyorsunuz sevgili Terazi’ler. Öğleden sonra ve birkaç gün boyunca biraz kendi alanınızda kalmayı ve çok fazla kalabalıklar içinde olmamayı tercih edebilirsiniz.

Önemli işlerinizi çarşamba öğleden sonra yapmaya özen gösterin. Bu hafta ilişkiler önemli olacak. İş hayatınızda önemli girişimleriniz varsa yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz bu işlerden büyük şans ve fayda sağlayabilirsiniz.

Özellikle salı günü değişik fırsatlar karşınıza gelebilir. Çarşamba günü Merkür, Koç Burcu’na geçecek. Sizin ikili ilişkiler ve özel hayat alanınızda ilerlemeye başlayacak. İki hafta boyunca önemli girişimlerde bulunabilirsiniz.

Cuma günü çok önemli çünkü sizin burcunuzda bir Dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili büyük bir tamamlanma yaşayacaksınız. Yaşadığınız olaylar karşısında çabuk tepki vermektense çok daha adaletli davranmaya özen gösterin. Cumartesi gününden sonra sevdiğiniz insanla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Diğer taraftan alacak verecek konuları da ön plana geçecek. Güzel bir hafta olsun.