Temel Karamollaoğlu Çamlıca eleştirilerine yanıt verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca camisi için kullandığı ifadelerin 'cami karşıtıymış gibi' bir algı yaratılmakta kullanıldığını söyledi.

Karamollaoğlu, Çamlıca'ya inşa edilen cami için ""Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir?" sözlerini kullanmış, Erdoğan ise onu "Sen bu hesabı kalkıp Kanuni'ye, Fatih'e sorsana? Sen 'Bu kadar okula ne gerek var?' desene. Zavallı" diyerek yanıtlamıştı.

Saadet Partisi lideri, eleştirilere bir kez daha yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Son günlerde Çamlıca Camii hakkındaki bir yorumum AKP'ye dert oldu, bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı," diye başladığı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Gösterişin ibadetin özüne aykırı olduğunu müslümanlar çok iyi bilir

"Mesele Camii meselesi değil, gösteriş merakıyla israfın İslam'a hizmet diye takdim edilmesidir. Hal böyleyken bir de camii karşıtıymışız gibi bir algı oluşturma çabası var. Bu arkadaşların her türlü algıyı oluşturma becerisi var, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat algılarla artık bu gemi daha fazla yürümüyor, bunu da kendileri çok iyi biliyor.

Bizim ne söylediğimizi çok iyi anlıyorlar ama, söylediğimiz hakikatler işlerine gelmiyor. Gösterişin ibadetin özüne aykırı olduğunu Müslümanlar çok iyi bilir. Asıl itibar; ahlakımızadır, adaletimizedir. Ahlakımızla, adaletimizle gösteremediğimiz inancımızı, çok büyük mabetler inşa ederek nasıl gösterebiliriz? İnsanı yüceltmeliyiz, duvarları değil".