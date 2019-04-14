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Askeri müdahale sonrası Sudan'dan Türkiye'ye çağrı!

Askeri müdahale sonrası Sudan'dan Türkiye'ye çağrı!

Sudanlı Araştırmacı-Yazar Mayada Kemal Eldeen, Sudan'da askeri müdahale ile beraber yeni bir süreç başladığını belirterek, "Türkiye, Sudan'da meydanı boş bırakmamalı, oluşan boşluluğu başka güçlerin doldurmasına izin vermemeli." dedi.

Sudanlı Araştırmacı-Yazar Mayada Kemal Eldeen, Sudan'da askeri müdahaşe ile beraber yeni bir süreç başladığını belirterek, "Türkiye, Sudan'da meydanı boş bırakmamalı, oluşan boşluluğu başka güçlerin doldurmasına izin vermemeli." dedi.

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM)  ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) üyesi de olan Eldeen, Sudan'da gerçekleşen askeri müdahaleye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, sürece dahil olmalı

Eldeen, Sudan'da gerçekleşen askeri müdahaleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının önemine işaret etti. Türkiye'nin askeri müdahaleden sonra sürece müdahil olması gerektiğine vurgu yapan Eldeen, şöyle devam etti:

Türkiye bunu Sudan halkının refahı ve iyiliği için yapıyor   

"Sudan, Türkiye'nin Afrika'daki müttefikidir. Türkiye, Sudan'ın dostudur. Türkiye her daim Sudan halkının yanında oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2006'da Darfur krizinin en sıcak olduğu dönemde Sudan ve Darfur'u ziyaret eden ilk yabancı lider olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Darfur'a insani yardım yapılmıştı. TİKA, Türk Kızılay ve diğer STK'lar halen Sudan'da faaliyet gösteriyor. Sudanlılara her alanda yardım ediyorlar. Türkiye bunu Sudan halkının refahı ve iyiliği için yapıyor. Bundan sonra da Sudan'da yönetime kim gelirse gelsin Türkiye ile ilişkilerini sürdürecektir. Sürdürmek zorundadır. 15 Temmuz deneyimini yaşayan Türkiye bu deneyimini Sudanlılarla paylaşmalı."

Türkiye, Sudan'da meydanı boş bırakmamalı

Sudan'da askeri müdahale ile beraber yeni bir sürecin başladığını aktaran Eldeen, "Türkiye, Sudan'da meydanı boş bırakmamalı, oluşan boşluluğu başka güçlerin doldurmasına izin vermemeli. Sudan'ın ekonomisini modernize etmesi, halkının refah ve zenginliğe kavuşması için Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Sudan, Türkiye tarafından ilgi ve alaka ile takip edilmesi gereken önemli bir ülkedir. Sudan, Türkiye'nin bölgeye açılan kapısıdır. Çavuşoğlu'nun 'Sudan, her zaman bizim Afrika'ya açılan bir kapımız olmuştur.' vurgusu, bu bağlamda iki ülke ilişkileri açısından çok önemli." diye konuştu. 

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