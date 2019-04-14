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Merkez Bankası Murat Çetinkaya'dan ABD'ye sunum Türkiye'nin payı artıyor

Merkez Bankası Murat Çetinkaya'dan ABD'ye sunum Türkiye'nin payı artıyor

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, ABD'de yatırımcılara ve IMF'ye sunum yaptı. Çetinkaya, "İç talep koşullarındaki gelişmeler ve para politikasındaki sıkı duruş, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşmeye yol açmıştır.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Washington DC'de Uluslararası Para Fonu ( IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum, bankanın resmi sitesinde yayımlandı.

Sunumunda, küresel iktisadi faaliyetin ılımlı seyretmeye devam ettiğini ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik portföy girişlerinin oynak bir seyir izlediğini belirten Çetinkaya, gelişmiş ülke merkez bankalarının normalleşme süreçlerinin daha kademeli olmasının beklendiğini kaydetti. 

Çetinkaya, Türkiye’nin net ihracatının ekonomideki yeniden dengelemeyi desteklediğine işaret ederek, “Yeniden dengeleme süreci ilk çeyrekte devam etti. Mal ve hizmet ihracatının güçlü katkıları devam etmektedir. Dünya ihracatı içinde Türkiye'nin payı artıyor. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon kademeli olarak düşecek
Sunumunda, enflasyon ve para politikasına da değinen Çetinkaya, TÜFE enflasyonunun nispeten ılımlı bir seyir gösterdiğini ve çekirdek göstergelerin yavaşladığını belirtti. TÜFE enflasyonunun kademeli olarak düşeceğinin öngörüldüğünü aktaran Çetinkaya, güçlü parasal sıkılaştırmanın enflasyonun aşağı çekilmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Çetinkaya, “İç talep koşullarındaki gelişmeler ve para politikasındaki sıkı duruş enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşmeye yol açmıştır.” ifadesini kullandı. Murat Çetinkaya, Türk ekonomisindeki dengeleme eğiliminin daha belirgin hale geldiğini belirterek, “TCMB, fiyat istikrarı için tüm araçları kullanmaya devam edecek.” mesajını verdi.

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