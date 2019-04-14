HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yerli sosyal medya uygulaması Ellam nedir nasıl çalışır

Yerli sosyal medya uygulaması Ellam nedir nasıl çalışır

Almanya doğumlu Kayserili gurbetçi 38 yaşındaki Muhsin Dikmen'in Kayseri şivesinde 'galiba' anlamına gelen 'Ellam' ismini verdiği sosyal medya uygulaması, bir yılda 6 bin 500 üyeye ulaştı.

Almanya'da doğduğunu ve İsviçre'de yaşadığını söyleyen 38 yaşındaki Muhsin Dikmen, "Biz Türkiye’nin kendi sosyal medyasını kurmaya karar verdik" diyerek bir yıllık uğraşların ardından diğer sosyal medya uygulamalarına rakip olarak 'Ellam' uygulamasını ortaya çıkardıklarını söyledi.

'Günden güne büyüyor'

Uygulamanın şu anda kullanılmaya başladığını ve 6 bin 500 civarında üyesinin bulunduğunu belirten Dikmen, "Üye sayımız gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyamızdan üyelerimiz memnun olduğu için, faaliyetlerimizden memnun oldukları için birbirlerine tavsiye ediyorlar. Günden güne ‘Ellam’ ailesi büyüyor" diye konuştu.

Ellam sözünün Anadolu'dan çıktığını ve 'galiba' anlamına geldiğini söyleyen Dikmen, "Önce Anadolu’yu fethedeceğiz, sonra Türkiye’yi, daha sonra ise Türk devletlerine açılacağız" dedi. Dikmen uygulamaya vatandaşların nasıl ulaşacağını ise şöyle anlattı: 

"Vatandaşlar internet tarayıcısında ellam.com.tr olarak sayfamızı bulabilirler. Play Store veya App Store’da uygulamamıza isteyenler ‘Ellam’ yazdığı zaman ulaşabilirler veya Türk sosyal medya yazdıkları zaman yine uygulamamıza ulaşabilirler. Bu uygulamamızı vatandaşlar cep telefonlarına indirerek rahatlıkla kullanabilirler.

Logosu çift hilal

Uygulamada logomuzu çift hilal olarak tasarladık. Küçük hilali muhafaza eden büyük hilal olarak yaptık. Sayfamızda diğer sosyal sayfalardaki gibi her şey mevcut. Hikayelerimizi koyabiliyoruz, gönderilerimiz oluyor, anket yapabiliyoruz veya konumumuzu koyabiliyor, duygularımızı anlatabiliyoruz.

Kelime filtresi var

Takip seçenekleri bulunuyor, istediğiniz insanlar paylaşımlarınızı görebiliyor. Bizim ‘Ellam’ uygulamamızda kelime filtremiz var. Kötü kelimeler filtreleniyor ve yıldız olarak gösteriliyor veya direkt olarak uygulama tarafından silinebiliyor. Sosyal medyamızın her açıdan temiz olmasını sağlıyor.” 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İran'da sel 76 cana mal oldu
İran'da sel 76 cana mal oldu
İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı
İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı
Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya İmamoğlu tepkisi: Eğer Emin Çölaşan yazsaydı...
Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya İmamoğlu tepkisi: Eğer Emin Çölaşan yazsaydı...
Mansur Yavaş ilk toplantıda AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin o teklifini reddetti
Mansur Yavaş ilk toplantıda AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin o teklifini reddetti
Merkez Bankası Murat Çetinkaya'dan ABD'ye sunum Türkiye'nin payı artıyor
Merkez Bankası Murat Çetinkaya'dan ABD'ye sunum Türkiye'nin payı artıyor
Alman devi Volkswagen’den yatırım hamlesi ya Türkiye ya Bulgaristan
Alman devi Volkswagen’den yatırım hamlesi ya Türkiye ya Bulgaristan
ÖNCEKİ HABERLER
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Hercai 6. bölüm fragmanı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Babalar Günü ne zaman 2019 geri sayım başladı
Babalar Günü ne zaman 2019 geri sayım başladı
Erkenci Kuş 37. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 37. bölüm 2. fragmanı
Ünlü iktisatçı Mustafa Sönmez gözaltına alındı Duyuran ise bakın kim?
Ünlü iktisatçı Mustafa Sönmez gözaltına alındı Duyuran ise bakın kim?
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Yorumlar