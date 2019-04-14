İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Yerel seçime ilişkin olağan itiraz süreci sona erdi. AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için yapacağı başvuru beklenirken İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki son oy farkı da 13.943 oldu.

CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe'de geçersiz oyların sayımındaki son durumu aktardı. Yarkadaş son paylaşımında Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 13.943 olduğunu yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirleyici rol oynayacak olan sayım Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Dün sabah 8.30'da başlayan sayımın ağır sürmesi nedeniyle saat 15:00’da kurul sayısı 12'den 22'ye yükseltildi.

AK Parti Maltepe'yi bekliyor

AK Parti, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'da seçimin iptali için olağanüstü itiraz başvurusunda bulunacak. Bunun için Maltepe'de yeniden sayım işleminin tamamlanması bekleniyor.

Sayılan sandık sayısı kaç?

Maltepe'de şu ana kadar bin 89 sandıktan 742'si sayıldı. Birleştirme tutanaklarının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin olağanüstü başvuru için bir haftalık süresi var.

AK Parti, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'da seçimin iptali için olağanüstü itiraz başvurusunda bulunacak. Bunun için Maltepe'de yeniden sayım işleminin tamamlanması bekleniyor.

Son fark 13 bin 943

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark ise son duruma göre 13 bin 943. CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya üzerinden son verileri paylaştı.

Yıldırım'a 173 oy ilave edildi

Yarkadaş, “Maltepe'de yeniden yapılan sayımın sonuçları da YSK'nın resmî sitesine yüklenince ortaya şu tablo çıkıyor: CHP'li İmamoğlu, saat 20.43 itibariyle 13.943 oy önde... İmamoğlu, sayım sürdükçe yeniden yeniden başkan seçiliyor...” ifadelerine yer verdi.