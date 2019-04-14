IMF'den merkez bankalarına şeffaflık çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde merkez bankalarına, "daha hesap verebilirlik ve şeffaflık" çağrısı yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, merkez bankalarının yetkilerini kullanabilmek için etkili iletişimlerini artırmaları gerektiğini söyledi.

Bu kurumların para politikası kararı alırken bağımsız olarak kalmalarının ve ülkelerin siyasi gündemlerinden etkilenmemeleri gereğinin önemine dikkat çeken Lagarde, “Zaman bağımsızlığın merkez bankaları için ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve göstermeye devam edecek” dedi.