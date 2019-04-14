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Anneler Günü ne zaman 2019 geri sayım

Anneler Günü ne zaman 2019 geri sayım

Hayatımızın anlamı, değeri annelerimiz içn çok önemli olan günlerden biri olan Anneler Günü 2019 ne zaman araştırmaları şimdiden başladı. Dünya üzerinde farklılık gösteren anneler günü ülkemizde mayıs ayının ikinci haftası pazar günü kutlanıyor. 2019 yılında anneler günü 12 Mayıs pazar günü kutlanacak.

Hayatımızın merkezine koyduğumuz bizim için değeri eşsiz olan başımızın taçı annelerimizin en özel günü olan anneler günü 2019'da ne zaman araştırmaları şimdiden başladı. Dünya üzerinde farklı tarihlerde kutlanan anneler günü her yıl mayıs ayının ikini haftası pazar günü kutlanır. Bu sene anneleri günü ise 12 mayıs pazar günü kutlanacak. Sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sizin için yeri geldiğinde canını ortaya koyan anneler günü nasıl ortaya çıktı? 

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN: Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ: Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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