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Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisine gidecek mi Bizzat kendisi açıkladı

Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisine gidecek mi Bizzat kendisi açıkladı

Kamuoyu tarafından merak konusu olan, Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gidip gitmeyeceği sorusu yanıt buldu.

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde devam ettiren Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gideceğini açıkladı.

Beşiktaş - Başakşehir maçında tribündeydi

Süper Ligde 28. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Ekrem İmamoğlu da mücadeleyi locadan takip etmişti.

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