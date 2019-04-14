Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisine gidecek mi Bizzat kendisi açıkladı

Kamuoyu tarafından merak konusu olan, Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gidip gitmeyeceği sorusu yanıt buldu.

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde devam ettiren Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gideceğini açıkladı.

Can Bartu ve Metin Oktay’ı rahmetle anıyorum. Her zaman sevgi ve saygı kazanacak. Asırlık derbide centilmenlik ruhuyla Fenerbahçe ve Galatasaray’a başarılar diliyorum. Bu akşam heyecanı statta birlikte yaşayacağız. @Fenerbahce ⚽️ @GalatasaraySK pic.twitter.com/OIinrtQb0g — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 14 Nisan 2019

Beşiktaş - Başakşehir maçında tribündeydi

Süper Ligde 28. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Ekrem İmamoğlu da mücadeleyi locadan takip etmişti.